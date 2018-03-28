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Sessizce okuyarak, dikkat çektiler

?'nde (PAÜ) rektörlük çalışanları ve öğrencilerinden oluşan grup, kapsamında okuyarak kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmeye çalıştı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:30
Sessizce kitap okuyarak, dikkat çektiler

etkinlikleri kapsamında PAÜ Rektörlük girişinde toplanan öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrenciler, 30 dakika boyunca ellerine aldıkları ları okudu. Sessiz kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığına dikkat çekildi. Kitap okuyanların arasında, temizlik işçilerinin de olduğu görüldü. Bu kapsamda, geçen yıl üniversitenin kütüphanesinden en çok kitabı alarak okuyan 3 öğrenciye de kitap hediye edildi.

PAÜ Kütüphane Daire Başkanı Özgür Volkan Yılmaz, amaçlarının sessizce kitap okuyarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

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Sessizce kitap okuyarak, dikkat çektiler
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