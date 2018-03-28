Yasa dışı silah ticareti operasyonu

İlçede bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Şüphelileri takibe alan ekipler, alıcı gibi irtibata geçtiği Serdar G'yi gözaltına aldı. Eş zamanlı Foça Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda ise Serkan Süleyman T. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.