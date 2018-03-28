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adam kendini asarak etti

'nın Kırkağaç ilçesinde,  (93), bilinmeyen bir nedenle kendini asarak etti.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:02
Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

Olay, bugün gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. bilinmeyen bir nedenle yalnız yaşadığı evinin tavanına kabloyla kendini asarak etti. adamdan uzun süre haber alamayan yakınları Demirbaş'ın evine geldiklerinde yaşlı adamın cesediyle karşılaşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için u'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yaşlı adam kendini asarak intihar etti
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