Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Namık Kemal Lisesinden kan bağışına destek

Namık Kemal Lisesinden na destek

'' Sana Kanım feda" adlı kampanyasına, İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencileri de kan bağışı düzenleyerek destek verdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:41
Namık Kemal Lisesinden kan bağışına destek

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği ''İzmir Sana Kanım feda" adlı kampanyası sürüyor. İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencileri de, öğretmenlerinin desteği ile kampanyaya destek verdi. Kampanya öğretmen ve velilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası ile taksi şoförleri de kan bağışına katıldı. Kampanya sonucunda 190 ünite kan toplandı. Bu arada öğrenciler afiş çalışması yaparak mesleki becerilerini de işin içine katmış oldular.

Kan bağışıyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Mustafa Dişbudak, "Tamamen öğrencilerimizin organize ettiği bu kampanya ile ihtiyacı olan 600 kişiye yardımcı olunacak. Öğrencilerimizin her alanda yetişmesi gerektiği noktasından bu çalışmayı biz de okul idaresi olarak destekledik. Kampanyaya katılan tüm bağışçılara teşekkür ederim." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Namık Kemal Lisesinden kan bağışına destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN