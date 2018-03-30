Namık Kemal Lisesinden kan bağışına destek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği ''İzmir Sana Kanım feda" adlı kan bağışı kampanyası sürüyor. İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencileri de, öğretmenlerinin desteği ile kampanyaya destek verdi. Kampanya öğretmen ve velilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası ile taksi şoförleri de kan bağışına katıldı. Kampanya sonucunda 190 ünite kan toplandı. Bu arada öğrenciler afiş çalışması yaparak mesleki becerilerini de işin içine katmış oldular.

Kan bağışıyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Mustafa Dişbudak, "Tamamen öğrencilerimizin organize ettiği bu kampanya ile ihtiyacı olan 600 kişiye yardımcı olunacak. Öğrencilerimizin her alanda yetişmesi gerektiği noktasından bu çalışmayı biz de okul idaresi olarak destekledik. Kampanyaya katılan tüm bağışçılara teşekkür ederim." dedi.