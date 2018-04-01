Bİze güneş doğdu

Evlendikten sonra doğal yollarla anne olamayan Leyla Doğan (46) ile eşi Doğan Doğan (54), yıllarca süren tedaviye rağmen çocuk sahibi olamadı. 26 yıl boyunca birbirlerini teselli eden Doğan çifti, misafirliğe gittikleri aile dostlarının yanında gördükleri koruyucu aileden etkilenerek soluğu Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde aldı. Koruyucu aile başvuruları kabul edilen Doğan çifti, biyolojik ailesi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle devlet tarafından bakımı üstlenilen 7 yaşındaki Zehra'nın koruyucu aileliğini üstlendi. Zehra sayesinde evlendikten 26 yıl sonra annelik ve babalık duygusunu tadan, ilk kez "anne" ve "baba" sözüyle tanışan Doğan çiftinin dünyası, Zehra ile değişti.

"KIZIM İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

?Zehra'nın evlerine mutluluk getirdiğini dile getiren Leyla Doğan, "Korucuyu aile olmakla birlikte hayatımızda her şeyimiz değişti. Yaşamımız daha güzel oldu. Bende önceden yaşama duygusu yoktu. Bomboş bir dünyada yaşıyormuşum gibiydi. Şimdi kızım için çalışacağım. Çocuktan sonra mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü artık anne olduğunuzu biliyorsunuz. Çocuğunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Kızım için ben yaşayacağım diyorsunuz. İmkanları olan herkesin, koruyucu aile olmasını tavsiye ediyorum" dedi. Baba Doğan Doğan ise çocuklarının olmaması üzerine ümitlerini kestiklerini ancak çocuk özleminin devam ettiğini, Zehra ile birlikte tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını anlattı. Çocuk özlemini eşiyle birbirlerine belli etmemeye çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Yetkililerin bize telefonda, 'Gelin koruyucu aile olabilirsiniz' demesi ile bize güneş doğmuş gibi oldu. Gittiğimizde kızımızı ilk önce misafir olarak verdiler. Misafirlik süreci sonunda çocuğu bize verdiler. Bu duyguyu anlatmak değil de yaşamak lazım. 26 senedir çocuk özlemi ile yanıyorduk. Depresyon içindeydik. Şimdi ise evimizin içi çiçek açtı" dedi.