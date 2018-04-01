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‘Kadın inşaatçılar birliği kuracağım’

Giriş Tarihi: 1.4.2018
‘Kadın inşaatçılar birliği kuracağım’

'de faaliyet gösteren kadın inşaatçılar, 'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı , inşaat sektöründe faaliyet gösteren kadın üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırmak amacıyla 'İzmir Kadın İnşaatçılar Birliği' kuracaklarını açıkladı. Demirtaş, "Kadın elinin değdiği her şey daha da güzelleşir, biz bunu biliyoruz. O nedenle işbirliği yaparak, bu sorunlara birlikte çözüm aramak istiyoruz" dedi.

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‘Kadın inşaatçılar birliği kuracağım’
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