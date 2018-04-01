‘Kadın inşaatçılar birliği kuracağım’

İzmir'de faaliyet gösteren kadın inşaatçılar, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kadın üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırmak amacıyla 'İzmir Kadın İnşaatçılar Birliği' kuracaklarını açıkladı. Demirtaş, "Kadın elinin değdiği her şey daha da güzelleşir, biz bunu biliyoruz. O nedenle işbirliği yaparak, bu sorunlara birlikte çözüm aramak istiyoruz" dedi.

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