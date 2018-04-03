Öğrencilere Aliağa tarihi hediye edildi

Hafta boyunca Aliağalı öğrencileri misafir eden Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesi, etkinlikler kapsamında Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Ziyarette yer alan 30 kişilik öğrenci grubuna ilk olarak görevliler tarafından kütüphane hakkında bilgiler verildi. Kütüphanenin büyük bir zenginlik olduğunu ifade eden kütüphane birim sorumlusu Hür Erdem Ünal, öğrencilerin kütüphane hakkındaki sorularını da yanıtladı. Kitapları yakından tanıma imkanı bulan öğrencilere Aliağa Belediyesi kültür yayınlarına ait "Aliağa Kent Kitaplığı" dizisinin 120 sayfalık "Aliağa'nın Antik Kentleri" kitabının 2. basımı, 432 sayfalık "Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar" kitabının 3. düzeltilmiş baskısı ile 600 sayfalık "İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi" kitapları hediye edildi. Öğrenciler, Aliağa'nın 8 bin 500 yıl öncesine dayanan tarihini konu edinen kitapları büyük bir heyecanla inceledi.



"KİTAPLAR BİZİ İSTEDİĞİMİZ GÜZELLİKLERE VE ZENGİNLİKLERE ULAŞTIRIR"

Kitap sevgisinin ve kitap okumanın erken yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirten Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gökçen Buğday, "Derslerimizde öğrencilerimize kitap okumanın önemini, kitap sevgisini, kitapların çocukların en yakın arkadaşı olduğunu, kitap okumanın çocukların hayal gücünü ne kadar geliştirdiğini sürekli anlatıyoruz. Çünkü kitaplar bizi istediğimiz güzelliklere ve zenginliklere ulaştırır. Bu doğrultuda kütüphane haftası kapsamında öğrencilerimizi Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesine getirmek istedik. Kitaplara daha yakın olsunlar, kitaplara temas etsinler istedik. Kitap sevgisini okulumuz bünyesinde yer alan kütüphanede de destekliyoruz. Buraya gelmek de öğrencilerimize somut bir örnek oldu" dedi.



