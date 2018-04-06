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Şiddete ‘hayır’ dediler

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Şiddete ‘hayır’ dediler

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi'ne bağlı Bir Sen üyeleri öğretmenler bir araya gelerek mesleklerindeki şiddeti kınayarak yasal bir düzenleme istedi. Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan kalabalık adına bir konuşma yapan Konak Eğitim Bir Sen Başkanı , "Eğitimin öznesi olan eğitimciler şiddetin nesnesi haline gelmiştir. Her geçen gün artan şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur ediyor. Bir daha Ayhan öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin arkadan vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokak ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi için tüm eğitim kurumlarına sesleniyor, şiddete dur diyoruz. Eğitim çalışanlarına şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılması lazım. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz" dedi.

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