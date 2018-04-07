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ilgi gördü

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Çehov Kabare ilgi gördü

Rus tiyatro ve modern kısa öykü yazarı 'un kısa oyunlarından oluşan "" 'de tiyatroseverlerle buluştu. Sahnedeki 50. yılını kutlayan Erhan Yazıcıoğlu ile 35. yılını kutlayan 'ın rol aldığı oyun Folkart'ın sponsorluğunda Konak'taki 'nde sahnelendi. İzmir'deki ilk gösterime Folkart'ın özel davetlileri yoğun ilgi gösterdi. İzmir'deki ilk gösterimi sonrasında sanatçılar ayakta alkışlandı. Oyun sonrasında davetliler, düzenlenen kokteylde Çehov Kabare oyuncuları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çehov Kabare, bugün Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde tekrar sahnelenecek.

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Çehov Kabare ilgi gördü
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