Çehov Kabare ilgi gördü

Rus tiyatro ve modern kısa öykü yazarı Anton Çehov'un kısa oyunlarından oluşan "Çehov Kabare" İzmir'de tiyatroseverlerle buluştu. Sahnedeki 50. yılını kutlayan Erhan Yazıcıoğlu ile 35. yılını kutlayan Volkan Severcan'ın rol aldığı oyun Folkart'ın sponsorluğunda Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. İzmir'deki ilk gösterime Folkart'ın özel davetlileri yoğun ilgi gösterdi. İzmir'deki ilk gösterimi sonrasında sanatçılar ayakta alkışlandı. Oyun sonrasında davetliler, düzenlenen kokteylde Çehov Kabare oyuncuları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çehov Kabare, bugün Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde tekrar sahnelenecek.

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