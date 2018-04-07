Verimli topraklar suyla buluşturuldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, AK Parti'nin iktidarda olduğu 15 yıl boyunca Denizli'yi kalkındıracak bir çok projeyi hayata geçirdi. DSİ Genel Müdürlüğü, Denizli'de son 15 yılda 14 baraj ve 8 gölet inşa etti. Denizli'de su kaynaklarını en güzel şekilde değerlendirerek vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu,' Son 15 yılda Denizli'de tamamladığımız 14 baraj ve 8 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız barajlardan bir tanesi ülkemizin de en önemli barajlarından biri olan Cindere Barajıdır. 107 metre yüksekliğindeki bu baraj ile yıllık 88 milyon kWh enerji üretilmektedir. Denizli'ye kazandırdığımız bir başka barajımız da rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun hatırasını yaşatmak için adını verdiğimiz Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'dır" dedi.

İNŞAATLAR SÜRÜYOR

?Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Acu, "Denizli'de kalkınmayı hızlandıracak, kentte sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Son 15 yılda inşa edilen sulama projeleri ile 828 bin 298 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Denizli'de ziraatı bir adım daha ileri taşıdık ve çiftçilerimize yıllık 911 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Sulamaya açtığımız bu alanın haricinde 14 sulama tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 109 bin 39 dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız" dedi. Öte yandan Denizli'nin 2050 yılı içme suyu ihtiyacını karşılamak için Akbaş Barajı yapıldı. Şimdi de 55 km'lik isle hattı ve modern bir içmesuyu arıtma tesisi inşa edeceğiz. İsale hattının inşaat çalışmaları devam ediyor. İçmesuyu arıtma tesisinin ise ihalesini yaptık yakında inşaatına inşallah başlayacağız" dedi.