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Aşık Mahzuni Beste Yarışması başlıyor

, her yıl geleneksel olarak düzenlediği beste yarışmasının onunsucu için hazırlıklara başladı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:28
Aşık Mahzuni Beste Yarışması başlıyor

'in adını, düşüncesini ve felsefesini yaşatmak için tarafından her yıl düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif beste yarışması, bu yıl 10. kez yapılacak. 11 Nisan Çarşamba günü Saat 11.00'de yarışmanın tüm detayları ve katılım koşullarını kamuoyuna aktarmak için Narlıdere meclis salonunda bir basın toplantısı düzenlenecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ile Aşık Mahzuni Şerif beste yarışmasına jüri başkanlığı yapacak olan Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Gani Pekşen, yarışmada bu yıl uygulanacak olan tüm yenilikler ve yarışma koşulları ile ilgili detayları aktaracak.

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Aşık Mahzuni Beste Yarışması başlıyor
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