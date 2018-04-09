Aşık Mahzuni Beste Yarışması başlıyor

Aşık Mahzuni Şerif'in adını, düşüncesini ve felsefesini yaşatmak için Narlıdere Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif beste yarışması, bu yıl 10. kez yapılacak. 11 Nisan Çarşamba günü Saat 11.00'de yarışmanın tüm detayları ve katılım koşullarını kamuoyuna aktarmak için Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi meclis salonunda bir basın toplantısı düzenlenecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ile Aşık Mahzuni Şerif beste yarışmasına jüri başkanlığı yapacak olan Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Gani Pekşen, yarışmada bu yıl uygulanacak olan tüm yenilikler ve yarışma koşulları ile ilgili detayları aktaracak.