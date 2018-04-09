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Boğazlarına olta takılan 2 deniz kaplumbağası telef oldu

'ın ilçesinde, farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde bulunan caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağasının boğazlarına takılan oltalar yüzünden telef olduğu anlaşıldı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:41
Boğazlarına olta takılan 2 deniz kaplumbağası telef oldu

Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlar farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağası buldu. Her iki olay da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile yetkililerine bildirdi. Yetkililer, deniz kaplumbağalarının boğazlarındaki olta yüzünden boğulduğunu belirledi.

Başkanı , bir günde 2 'nın boğularak öldüğüne değinerek, "Bugün ikinci deniz kaplumbağası vakası oldu. Birisi sabah Güvercin Ada kıyılarındaydı. Bu küçüktü ağzında misina vardı. Olta yutmuş ve ölmüş. Balıkçıların bu tür durumlarda misinayı keserek kaplumbağayı denize bırakmaması gerekiyor. Olta ağzında denizde beslenemediği için ölüyorlar.

Bu tür durumlarda balıkçıların yetkilileri arayarak bilgi vermeleri ve yardım istemeleri gerekiyor. Gönüllü veterinerler tarafından onu kurtarma imkanı bulabiliyoruz. İkinci olayda ise kaplumbağanın denizde boğulduğunu düşünüyoruz. Balık ağlarına takılıyor suyun üzerine çıkıp hava alamıyor bu nedenle boğularak ölüyorlar. Zamanında müdahale edildiğinde bunların bir çoğunu kurtarabiliyoruz" dedi.

Deniz kaplumbağaları, kıyıdan alınarak gömülmek üzere başka bir yere götürüldü.

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Boğazlarına olta takılan 2 deniz kaplumbağası telef oldu
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