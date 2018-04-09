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Derbinin galibi Kaf-Kaf

2. ’taki derbisinde Karşıyaka ve Altay karşı karşıya geldi. Kaf-Kaf, 2-1’lik skorla Altay’ı devirdi. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Derbinin galibi Kaf-Kaf

2. Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay, derbisinde düşme potasında yer alan Karşıyaka'ya öne geçti maçta 2-1 yenilerek ağır darbe aldı. Maçın 12'nci dakikasında 'ın golüyle öne geçen siyah beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci devrede etkili ataklar geliştiren Kaf-Kaf önce Doğukan'la skoru eşitledi ardından Hakan'la üstünlük sayısını buldu. Liderlik hesapları yapan Altay, lider Gümüşhanespor'un puan kaybettiği haftayı kötü değerlendirdi ve rakibinin 3 puan gerisine düşerek 3. sıraya geriledi. Yeşil kırmızılılar ise puanını 21'e çıkartıp son 4 haftaya umutlu girdi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Altay'da İbrahim Akın sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 56'da dakikada 'de Doğukan altı pas üzerinde topu ağlara gönderdi. 80'de Karşıyaka'da Hakan topu boş kaleye gönderdi: 1-2. Altaylı taraftarlar maç sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir'i istifaya davet ederken, KSK'li futbolcuları alkışladı.

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Derbinin galibi Kaf-Kaf
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