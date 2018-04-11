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üzerinden aldığı le etti

'da üniversite öğrencisi Oğuzhan E. (21), bir ay önce üzerinde siparişle aldığı le yaşamına son verdi.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:25
İnternet üzerinden aldığı pompalı tüfekle intihar etti

Olay dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 5'inci Nil Sokak'ta meydana geldi. 'da üniversite eğitimi gördüğü belirtilen Oğuzhan E., ailesinin yanına geldi. Oğuzhan E., evde kimsenin olmadığı sırasında pompalı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi.

Eve gelen ailesi, Oğuzhan E.'yi kanlar içerisinde buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuzhan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedi otopsi için (DPÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılan Oğuzhan E.'nin bir ay önce kredi kartıyla üzerinden satın aldığı ve bu silahla ettiği belirtildi.

Oğuzhan E.'nin psikolojik rahatsızlığının olduğu öne sürülerken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İnternet üzerinden aldığı pompalı tüfekle intihar etti
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