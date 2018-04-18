2 minibüs dolusu kaçak içki

Edinilen bilgiye göre, Denizli ilinden Muğla'ya içkili işletmelerde tüketilmek üzere kaçak içki getirileceği yönünde istihbarat alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Ula Karabörtlen mahallesi yol kontrol noktasında, Denizli'den gelen 2 minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada; minibüslerde bulunan 3 şüpheli şahıs ile birlikte, 1.242 şişe 1,5 litrelik sahte bandrollü kaçak şarap ile 3 bin 898 şişe 2 litrelik kaçak bandrolsüz şarap olmak üzere toplamda 9 bin 659 litre kaçak şarap ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen kaçak şaraplara el koyulmuş olup, olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

