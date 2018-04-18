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Emekli olduğu okulun kermesine yaparak destek verdi

Okul Aile Birliği tarafından okulun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi. Kermeste okuldan geçen sene emekli olan öğretmen , tertiplenen kermeste akşama kadar ve ekmek arası yaparak okuluna destek çıktı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:10
Emekli olduğu okulun kermesine köfte yaparak destek verdi

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanında düzenlenen kermeste, öğrenci anneleri de gözleme yaparak kermese katkıda bulundu. Kermese Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Müdürü Mustafa Kılıç, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kermeste sunulan gıda maddeleri davetliler ve vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi. Aile Birliği Başkanı İrfan Çal, okul aile birliği olarak okulun eksikliklerinin giderilmesi için düzenledikleri kermese katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN KERMESE KATKI

İlköğretim Kurumlarından geçen yıl emekli olan öğretmen , tertiplenen kermeste akşama kadar ve ekmek arası yaparak okuluna destek çıktı. Emekli öğretmen Özkan, "Emekli olunca okuluma unutacak değilim. Kabuğuma çekilmek içimden gelmiyor. Benim de katkım olsun istedim. Çiğ köfte hazırladım. Ekmek arası köfte yaptım. Okuluma destek olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

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Emekli olduğu okulun kermesine köfte yaparak destek verdi
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