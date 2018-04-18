Emekli olduğu okulun kermesine köfte yaparak destek verdi

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanında düzenlenen kermeste, öğrenci anneleri de gözleme yaparak kermese katkıda bulundu. Kermese Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermeste sunulan gıda maddeleri davetliler ve vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi. Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumları Aile Birliği Başkanı İrfan Çal, okul aile birliği olarak okulun eksikliklerinin giderilmesi için düzenledikleri kermese katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



EMEKLİ ÖĞRETMENDEN KERMESE KATKI

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumlarından geçen yıl emekli olan öğretmen Erkan Özkan, tertiplenen kermeste akşama kadar çiğ köfte ve ekmek arası köfte yaparak okuluna destek çıktı. Emekli öğretmen Özkan, "Emekli olunca okuluma unutacak değilim. Kabuğuma çekilmek içimden gelmiyor. Benim de katkım olsun istedim. Çiğ köfte hazırladım. Ekmek arası köfte yaptım. Okuluma destek olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

