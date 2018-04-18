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Kemal Ural’ın e-Twinning gururu

’nın Salihli İlçesindeki , bu yıl 'deki Merkezi Destek Servisi tarafından ilk defa uygulanan, e-Twinning Okul Etiketi’ni Manisa’da alan 3 okuldan birisi olup, Salihli’nin gururu oldu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:04
Kemal Ural’ın e-Twinning gururu

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'ndeki , e-Twinning etiketi almaya hak kazandı. Bu etiketle okul yönetimi ve personeli özel programlarına katılmak için Avrupa ülkelerine davet edilecek.

Kemal Ural Anadolu Lisesi, Avrupa tarafından bu yıl ilk kez verilmeye başlanan e-Twinning etiketini kazanmanın gururunu yaşadı. Kemal Ural Anadolu Lisesi, Avrupa'da bin 217, 'de 179, 'da ise 3 okula verilen e-Twinning etiketiyle digital uygulamalar, e-Güvenlik uygulamaları, pedagojik alanda yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar, çalışanlarının sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi, çalışanlarla ve öğrencilerle işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi alanlarında başarısını ortaya koydu.

Kemal Ural Anadolu Lisesi Müdürü Yahya Karakeçeli, "Bu sadece öğretmenlerin birey olarak kişisel başarılarının tanınması değil, aynı zamanda bu okullardaki e-Twinning ekiplerinin tümünün başarısının kabul edilmesidir" dedi.

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Kemal Ural’ın e-Twinning gururu
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