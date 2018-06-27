İZSU’dan denize kaçak deşarj

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın dünyaca ünlü Akarca Koyu
'nda çevre felaketine sebep oldu. İZSU
Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında bölgede inşa edilen ve günlük 50 bin kişinin atık suyunu arıtma kapasitesine sahip olan atık su arıtma tesisinden denize salındığı öne sürülen evsel atıklar, mavi bayraklı doğa harikası koyu mikrop yuvasına dönüştürdü. Geçtiğimiz mayıs ayında patlak veren olay, Sağlık Bakanlığı
tarafından mavi bayraklı plajlardan belirli aralıklarla alınan su örnekleri sırasında ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs'ta alınan deniz suyu numunelerinin halk sağlığı laboratuvarlarında yapılan analizlerinde mavi bayraklı plajlarda olması gereken ve deniz suyunun kalitesini gösteren sınır değerlerin çok çok üstünde rakamlar tespit edildi. 220 kat olan kirliliğin 800 kata kadar çıkması bardağı taşıran son damla oldu. 220 KAT FAZLA
Mavi bayraklı bir plajda normal koşullarda 100 mililitre deniz suyunda 0 ila 250 adet arasında olması gereken toplam koliform miktarı, 8 Mayıs'taki ölçümde sınır değerden 220 kat fazla, yani 55 bin adet olarak tespit edildi. Yine aynı tarihte yapılan ölçümde 0-100 arası olması gereken fekal koliform değeri 9 bin 500 adet, yani olması gerekenden 95 kat fazla çıktı. Fekal streptekokta ise kabul edilebilir değer 0-100 arası iken 420 olarak tespit edildi. 5 Haziran'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin halk sağlığı laboratuvarlarında yapılan analizi sonucunda biraz düşmüş olsa da kirliğin devam ettiği görüldü. Analizlerde toplam koliform miktarı 38 bin 500, fekal koliform, 2 bin 200, fekal streptekok miktarı ise 168 olarak tespit edildi. Değerleri kötü çıkan 2 plaj da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde 'Yüzme amaçlı kullanılamaz' olarak işaretlendi. Söz konusu plajlarla ilgili değerler Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na ait Mavi Bayrak Türkiye'nin resmi sitesinden de ilan edildi. İNCELEME BAŞLATILDI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla bölgede çalışma başlattı. Yaşanan şok gelişme üzerine İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan ve üyeleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile Kültür Turizm İl Müdürlüğü temsilcilerinin de yer aldığı Mavi Bayrak Komisyonu, vali yardımcısı başkanlığında olağanüstü toplantı yaptı. Akarca Koyu'ndaki kirliliğin görüşüldüğü toplantıda İZSU Genel Müdürlüğü'nün gerekli önlemleri alması amacıyla uyarılması kararlaştırıldı. Fakat İZSU, Akarca Koyu'nda deyim yerindeyse bildiğini okumaya devam edince olan iki mavi bayrağa oldu. 19 Haziran tarihinde alınan son numunelerde insan dışkısı kaynaklı toplam koliform değerleri bu sefer normal değerin 2044 katı, yani 511 bin adet olarak belirlendi. Fekal koliform ise sınır değerin 800 kat fazlası ölçüldü. 0-250 adet olması gereken değer 200 bin çıktı. 0-100 arası olması gereken fekal streptekok ise bin 700 adet tespit edildi. Çevre İl Müdürü Selahattin Varan, "İZSU kesinlikle kirliliğin kendisinden kaynaklı olmadığını iddia etse de yaptığımız araştırmada o bölgede kirlilik yaratacak başka bir kaynak tespit edilemedi. Çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor" dedi. BAYRAKLAR İPTAL OLDU
Yaşanan şok gelişme üzerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İlleri Koordinatörlüğü, önceki gün sabah saatlerinde Seferihisar'daki Akarca koyu ile İztur, Sertur Plajları'na giderek 2 mavi bayrağı da asılı olduğu yerden indirdi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın resmi internet sitesinden Akarca Plajı ile SERTURİZTUR plajlarındaki mavi bayrağı da iptal ettiğini duyurdu.