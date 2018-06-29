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’dan ’ye eleştiri

milletvekilleri teşekkür turlarına ikinci gününde de devam etti. , “’nin içine kaçmıştı” diyerek sert bir dille eleştirdi

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Atilla Kaya’dan CHP’ye eleştiri
AK Parti Milletvekilleri Mahmut , Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, teşkilatlara yaptığı teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Teşekkür ziyaretlerinini ikinci gününde Konak, Karabağlar, Buca ve Menderes teşkilatlarına giden li vekiller, 2019'da yapılacak yerel seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

GENLERİYLE OYNADILAR
'nin hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergilemediğini öne süren Atilla Kaya, "Anamuhalefet partisinin içine kaçtı. CHP halkta karşılık bulan politikalar üretemiyor, önce gerilim yaratıyor sonrasında ise kendi yarattığı gerilimden siyasal sonuç çıkarmaya çalışıyor. Ülkenin anamuhalefet partisinin yerli ve milli olması gerekiyor. Ancak CHP ne yazık ki yerli de milli de olamaz. Çünkü 2010'da CHP'de sadece bir lider değişimi yaşanmadı, CHP'nin genleriyle oynandı. CHP'nin ambalajı farklı içi farklıdır. CHP'nin içine HDP kaçmıştır. Eskiden CHP'liler bir seçim öncesinde ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e yaparlardı, şimdi gelinen noktada ise seçim kampanyalarının startını HDP'li 'ı cezaevinde ziyaret ederek verdiklerini görüyoruz. CHP, 'ün kurduğu CHP değildir. İzmirli hemşehrilerimiz de bunun çok iyi farkındadır" dedi.
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Atilla Kaya’dan CHP’ye eleştiri
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