Atilla Kaya’dan CHP’ye eleştiri

AK
Parti izmir
Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya
, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle, teşkilatlara yaptığı teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Teşekkür ziyaretlerinini ikinci gününde Konak, Karabağlar, Buca ve Menderes teşkilatlarına giden AK Parti
li vekiller, 2019'da yapılacak yerel seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi. GENLERİYLE OYNADILAR CHP
'nin hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergilemediğini öne süren Atilla Kaya, "Anamuhalefet partisinin içine HDP
kaçtı. CHP halkta karşılık bulan politikalar üretemiyor, önce gerilim yaratıyor sonrasında ise kendi yarattığı gerilimden siyasal sonuç çıkarmaya çalışıyor. Ülkenin anamuhalefet partisinin yerli ve milli olması gerekiyor. Ancak CHP ne yazık ki yerli de milli de olamaz. Çünkü 2010'da CHP'de sadece bir lider değişimi yaşanmadı, CHP'nin genleriyle oynandı. CHP'nin ambalajı farklı içi farklıdır. CHP'nin içine HDP kaçmıştır. Eskiden CHP'liler bir seçim öncesinde ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e yaparlardı, şimdi gelinen noktada ise seçim kampanyalarının startını HDP'li Selahattin Demirtaş
'ı cezaevinde ziyaret ederek verdiklerini görüyoruz. CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün kurduğu CHP değildir. İzmirli hemşehrilerimiz de bunun çok iyi farkındadır" dedi.