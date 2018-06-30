Torbalı’da diş sağlığı merkezi inşaatı başladı

İZMIR'IN Torbalı İlçesi'nde, eski Torbalı Devlet Hastanesi
'nin bulunduğu alana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı. 250 yataklı yeni devlet hastanesinin hizmete girmesinin ardından Torbalı- Özbey Mahallesi Karayolu üzerindeki Torbalı Devlet Hastanesi eski binası, geçen 21 Mayıs'ta yıkıldı. Hastane binasının yıkılmasıyla kazanılan 9 bin 700 metrekarelik alana tam teşekküllü bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı. Zemin artı 2 katlı, toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olarak yapılacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, üstün teknolojik cihazlar ve çevre düzenlemesiyle birlikte 15 milyon liraya mal olacak. AK Parti İzmir
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile şantiye alanını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.