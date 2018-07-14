Bilnet’ten İzmir’de iki yeni kampüs

BİLFEN Şirketler Grubu'nun yeni okul markası Bilnet Okulları, 3 yeni kampüsü ile istikrarlı büyümesine devam ediyor. Eğitimde daha fazla fırsat eşitliği yaratabilmek ve kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırmak amacıyla yola çıkan Bilnet Okullarında Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes
ve İzmir
Menemen Kampüslerinin imzaları atıldı. Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk
ve Bilnet Okulları CEO'su Faruk Tatar'ın yanı sıra Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüs Kurucularının katılımıyla gerçekleşen törende yeni okul yatırımları için imzalar atıldı. Öztürk. çocukları geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolunun, onların alacağı eğitimin kalitesini artırmak olduğunu ifade etti. CEO Tatar ise, "Yapmış olduğumuz 500 milyon TL'ye varan yatırım ile eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamı da yaratarak Türkiye'nin ekonomisine katma değer yaratıyoruz" dedi.