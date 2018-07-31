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2 tırın arasında kalan sürücü öldü

Giriş Tarihi: 31.7.2018
2 tırın arasında kalan sürücü öldü
'NIN Yunusemre İlçesi'nde, (40), Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi garajındaki 45 EJ 283 plakalı tırdan eşya almak için araca bindi. Bu sırada tır, el freninin devreden çıkması sonucu kaymaya başladı. Taşdemir, tırdan inmeye çalıştığı sırada aracı ve park halinde olan 45 C 1325 plakalı tırın arasında sıkıştı. Garaj görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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2 tırın arasında kalan sürücü öldü
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