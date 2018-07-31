Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Başkan Zekai Kafaoğlu: uyku bıze haram

Başkan : uyku bıze haram

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Başkan Zekai Kafaoğlu: uyku bıze haram
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Altıeylül Belediye Başkanı ile birlikte Tayyipler Mahallesi'ni ziyaret etti. Çevre mahalle muhtarları ve vatandaşların da katıldığı kalabalığa seslenen Başkan Kafaoğlu, Tayyipler halkına 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Zekai Kafaoğlu 15 Temmuz'da milletin dik duruş sergileyerek darbeye dur dediğini ve Cumhurbaşkanımız Sayın 'a sahip çıktığını ifade etti. Balıkesir sevdası ile çalıştıklarını ifade eden Kafaoğlu, "Görevi aldıktan sonra uyku bize haram oldu. Dokunulmadık gönül, gitmediğimiz yer, sıkılmadık el bırakmadık. Balıkesir'i sizlerle beraber büyüteceğiz" dedi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da, "Altıeylül için gece gündüz çalışan, şimdi de 1 milyon 200 bin nüfusa hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nu gönülden kutluyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Zekai Kafaoğlu: uyku bıze haram
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN