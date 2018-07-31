Başkan Zekai Kafaoğlu: uyku bıze haram

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı
ile birlikte Tayyipler Mahallesi'ni ziyaret etti. Çevre mahalle muhtarları ve vatandaşların da katıldığı kalabalığa seslenen Başkan Kafaoğlu, Tayyipler halkına 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Zekai Kafaoğlu 15 Temmuz'da milletin dik duruş sergileyerek darbeye dur dediğini ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a sahip çıktığını ifade etti. Balıkesir sevdası ile çalıştıklarını ifade eden Kafaoğlu, "Görevi aldıktan sonra uyku bize haram oldu. Dokunulmadık gönül, gitmediğimiz yer, sıkılmadık el bırakmadık. Balıkesir'i sizlerle beraber büyüteceğiz" dedi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da, "Altıeylül için gece gündüz çalışan, şimdi de 1 milyon 200 bin nüfusa hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nu gönülden kutluyorum" diye konuştu.