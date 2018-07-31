Yanan ot değil gömülen atıklar

İzmir
'de geçtiğimiz cumartesi günü önce Çiğli, Karşıyaka ardından da kentin diğer kesimlerinden hissedilmeye başlanan ağır yanık kokusunun altından Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde depolanan atıklar çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu İZSU
Genel Müdürlüğü tarafından Çiğli'de işletilmekte olan atık su arıtma tesisinin yakınındaki otluk alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın
çıktı. Rüzgarında etkisi ile yayılan ot yangını Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan ve kurutulmak üzere depolanan çamurların serili bulunduğu çamur havuzuna sıçradı. Uzun süre önce serilen ve üzeri toprakla örtülen atıklar çürüme sonucu oluşan metan gazının da etkisi ile için için yanmaya başladı. Önce Karşıyaka ve Çiğli'de çok yoğun şekilde hissedilen ağır yanık kokusu, rüzgarında etkisi ile kısa sürede çevreye yayılarak kent merkezine kadar ulaştı.
KABUS GİBİ ÇÖKTÜ
Kentin üzerine kabus gibi çöken koku, vatandaşlardan da yoğun şikayet gelmesine neden oldu. Sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda vatandaş, sıcak yaz günlerinde kokunun da etkisi ile kapı pencere açamamaktan yakındı, yaşananlara isyan etti. Büyükşehir'e bağlı İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının halen devam ettiği metan gazının da etkisi ile atıkların için için yanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda etkili olan yangının birkaç gün daha süreceği belirtildi. İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanan alanın üzerini toprak ve kireçle örterek yanan atıkların hava ile temasını kesmeye çalıştığı sıza bilgiler arasında yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
2 günlük sessizliğini dün öğle saatlerinde yaptığı açıklama ile bozdu. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine yazılı ve görsel basın yayın organlarına açıklama geçen Büyükşehir, 4 ayrı noktadan çıkan ot yangınının geçmiş yıllarda susuzlaştırılarak havuzlarda depolanan ve kuruyan arıtma çamurlarını tutuşturduğunu duyurdu. Yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtilen yazılı açıklamada için için yanan kurutulmuş çamurlara kireç kaymağı (kalsiyum hidroksit solüsyonu) püskürtüldüğü belirtildi. Kokunun verdiği rahatsızlık dışında tehlikeli bir durumun olmadığını belirten belediye yetkilileri yanan kurutulmuş çamurların söndürülmesi için aralıksız çalışma yürütüldüğünü, 10 araçla gece boyunca da söndürme ve soğutma çalışması yapıldığını duyurdu. Açıklamada yarıca itfaiye ekiplerinin, arıtmanın çıkış suyundan yararlanmak için 2 kilometrelik hat çektiği de ifade edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de ağır yanık kokusu ile ilgili inceleme başlattı. İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan uzman bir ekibin yanmanın devam ettiği bölgede inceleme yapacağı belirtildi. Diğer yandan da AFAD
'ın yanma sonucu havaya karışan gazların insan sağlığı açısından bir zararı olup olmadığını belirlemek için bölgede ölçüm yapabileceği sızan bilgiler arasında yer aldı.