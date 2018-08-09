Batık tırnağı çektirdi parmağından olacak

İzmir
Balçova'da yaşayan Ali Kaşıkçı
, 3 sene önce ayak baş parmağında tırnak batması şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kaşıkçı'nın tırnağı çekilirken, Kaşıkçı'nın ağrıları bir türlü dinmedi. Bunun üzerine başka bir hastaneye giden Kaşıkçı, apseli tırnak çekiminden dolayı tırnak iltihabının, kemik içi iltihabına dönüştüğünü öğrendi. 3 senedir büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Ali Kaşıkçı, "Bundan 3 yıl önce bir tırnak batması rahatsızlığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle tırnağımı çektirmeye gittim. Doktor
, kendi odasında tırnağımı çekti. Üzerinden 1 ay geçmişti ki tırnağım daha çok şişmeye başladı. Yanlış tedavi gördüğümü fark ettim. 3 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Haliyle işe rahat rahat gidemiyorum, genellikle rapor alıyorum. Doktor hatasından kaynaklanan bir durum sebebiyle yarın ameliyat olacağım ve parmağımı alacaklar. Başparmak proteziyle hayatımı sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu.