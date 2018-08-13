Haberhattı

AKSESUARLARIN ADRESİ BALIKESİR BALIKESİR
Antikayı Sevenler El Sanatları Kültür ve Yaşatma Derneği (BASDER) üyeleri, yurt içinde ve dışında çekilen Osmanlı Dönemi, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşları ile bu zamanları konu alan filmlerde kullanılan giysi ve aksesuarların tedarikçisi oldu. Ünlü dönem dizilerinde kullanılan eşyaların büyük bölümünün Balıkesir'den alındığını söyleyen BASDER Başkanı Nihat Yeşil, "Turistler
de eşyalara ilgili" dedi. DEÜ ESKİ GENEL SEKRETERİ VEFAT ETTİ
DOKUZ
Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) eski Genel Sekreteri İsmail Hakkı Karataş
(71), tatil için eşi Gülseren Karataş ile birlikte gittiği İrlanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İsmail Hakkı Karataş'ın cenazesi, uçakla İzmir
'e getirildi. Karataş için bugün Balçova Uğur Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karataş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yelki köy mezarlığında toprağa verilecek. PAMUKKALE'DE ÇOCUK ŞENLİĞİ
PAMUKKALE Belediyesi'nin her hafta sonunda farklı iki mahallede gerçekleştirdiği "Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği bu hafta sonunda Korucuk ve Aktepe mahallelerinde düzenlendi. Çocukların sevincine ortak olan Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Hem vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek adına hem de çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. BABA EVİNDEN VİNÇ İLE ÇIKTI
İZMİR'İN
Torbalı İlçesi'nde gelin Melda Ülker ile damat Cihan Gül
çok ilginç bir şekilde nikah salonunun yolunu tuttu. Nikah salonuna gitmek için hazırlık yapan damat ile gelin, büyük bir sürprizle karşılaştı. Damadın babası tarafından gelinin evinin önüne vinç getirildi. Gelin ile damat apartmanın 4. katından vinç ile indirildi. Damat Cihan Gül, "Babamın sürprizi ile biraz korktuk, biraz eğlendik. Güzel bir anımız oldu" dedi.