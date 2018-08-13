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Kıran kırana güreş

Balıkesir’de düzenlenen 59. Geleneksel Kurtdereli Pehlivan Güreşleri nefes kesti. Hünerlerini gösteren yiğitler, kol bağladı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Kıran kırana güreş
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve 'nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59'uncu Geleneksel , dün de devam etti. Bin 500 pehlivan ve 77 başpehlivanın katılımı ile başlayan güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, Kurtdereli Güreşleri'nde peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Başkanı 'li , Karesi Belediye Başkanı ve çok sayıda il dışından gelen protokol er meydanında güreşseverleri ve pehlivanları selamladı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "'nin güreş organizasyonu olarak alt yapısı en gelişmiş belediye olmaya çalışıyoruz. Karesi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada misafirlerimizi pehlivanlarımızı iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Oldukça güzel gidiyor. Haydi yiğitler diyoruz" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir başpehlivanlar diyarı. Kırkpınar'da en çok başpehlivan çıkartmış bir şehiriz. Yağlı güreşimize, ata sporumuza yatırım yapıyoruz. Balıkesir'e de bu yakışır diyorum" diye konuştu.
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Kıran kırana güreş
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