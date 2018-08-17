Kuru incirde 80 bın ton rekolte bekleiıyor

izmir Ticaret Borsası
koordinatörlüğünde hazırlanan rapora göre Ege Bölgesi
'ndeki kuru incir rekoltesinin geçen sezona göre yüzde 2,25 artarak 80 bin ton olacağı belirtildi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) koordinatörlüğünde hazırlanan "Kuru incir tahmini rekolte raporu", düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İTB Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, rekolte tahmin sonuçlarının 15 Ağustos'ta tamamlandığını hatırlattı. Hükümetin alacağı kararlarla Türk tarımının ivme kazanacağına inandıklarını dile getiren Şen, Türkiye
'nin geçen sezon 61 ton kuru incir ihracatıyla 265 milyon dolar döviz elde ettiğini anımsattı. Bu sezon incirde daha iyi rakamlara ulaşılmasını beklediklerini aktaran Şen, "Rekolte tahmin heyeti üyesi arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalara göre hava şartlarının normal seyri halinde yeni sezonda 80 bin ton kuru incir rekoltesi tahmin edilmektedir. Buna göre yeni sezon rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 2,25 artmasını bekliyoruz" diye konuştu.