TTO’dan güven mektubu

İzmir
'de
Torbalı Ticaret Odası (TTO
) Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçedeki 60 yabancı şirkete güven mektubu yazdı. Olgun, ABD, Almanya
, Rusya
, İsviçre
, Danimarka
ve Fransa
sermayeli şirketlere, Türk ekonomisinin tüm fonksiyonlarının yerinde olduğu ve ülkenin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. İzmir ekonomisinin nabzının attığı ilçede iflas, üretim durdurma veya küçülmeye giden hiçbir şirketin olmadığını tam tersi geçen hafta Türkiye
'nin en önemli markalarından olan bir pizza şirketinin Lüksemburg merkezli bir firma tarafından satın alındığını belirtti.