İzmir bayrama hazır

Önümüzdeki salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı
için İzmir
'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Önceki yıllardaki bayramlarda sıkça rastlanan, sokak aralarında kesim yapılması, hayvanların kaçması, acemi kasap yaralanmaları gibi vakaları en aza indirmek için, kentte önlemler alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde kurulan, aralarında veterinerin de yer aldığı 5 kişilik bir ekip, sahiplerinin ellerinden kaçan ve araç trafiğini aksatıp insan sağlığını tehlikeye sokan hayvanlara müdahale edecek. Vatandaşlar, 24 saat hizmet verecek olan bu ekibe 0 232 293 35 61 ve 0 232 293 35 64 numaralı telefonlardan ulaşabilecek. İzmir'de yaklaşık 500 kasap, bu yıl il genelinde kurulan toplam 248 kurban kesim merkezinde hizmet verecek. Kent genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren 8 mezbaha, il merkezinde kurulan 7 kurban kesim konteynırı ve 19 kesim çadırında da, vatandaşlar kurbanlıklarını kestirebilecek. Kesim işlemlerini, park, bahçe, sokak, bina önleri gibi umuma açık yerlerde yapacak olanlara ise 232 lira para cezası kesilecek. SAĞLIKLI YAŞAM STANDI
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurban satış noktalarına "Sağlıklı Yaşam
Stantları" açıldı. Kent genelinde yoğunluğun bulunduğu 10 kurban satış noktasında açılan stantlarda görev yapan doktor ve yardımcı sağlık personeli, bayramın son gününe kadar hizmet verecek. Sağlık Bakanlığının
bu yıl ilk kez böyle bir projeye hayata geçirdiğini ifade eden İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir, "Vatandaşlarımıza kesim sırasında oluşabilecek kazalarda ilk müdahale yöntemlerini anlatıyoruz. Aynı zamanda hijyen koşulları konusunda hatırlatmalarda bulunuyoruz. Broşür dağıtıp hayvandan insana bulaşabilen şarbon gibi hastalıkların belirtileri konusunda bilgilendiriyoruz. Ayrıca kurbanlık satıcılarını da bilgilendiriyoruz" dedi.