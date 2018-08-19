Kaza anne ile kızı ayırdı

Manisa
'nın Yunusemre İlçesi'nde Mimar Sinan
Bulvarı üzeri Merkez Efendi Devlet Hastanesi
karşısında meydana gelen kaza
da İzmir
yönüne doğru seyir halinde olan 26 YE 444 plakalı otomobilin sürücüsü Murat S. (23), bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Murat S'nin kullandığı araç önce yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çok sayıda ağacı deviren araç kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki Selma Topçu
ile 30 yaşındaki kızı Elif Topçu
'ya çarptı. Hızını alamayan araç, ancak park halinde bulunan 35 NS 761 plakalı araca çarparak durabildi. GÖZALTINA ALINDI
Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Kaza sonrası anne Selma Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Elif Topçu (30) ise ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ambulansıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Elif Topçu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Murat S. yönetimindeki aracın son hali ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.