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anne ile kızı ayırdı

’da kaldırımda yürüyen anne ile kızına araba çarptı. Anne , yerinde feci şekilde can verirken kızı ise hastanede yaşam savaşını kaybetti

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kaza anne ile kızı ayırdı
'nın Yunusemre İlçesi'nde Bulvarı üzeri karşısında meydana gelen da yönüne doğru seyir halinde olan 26 YE 444 plakalı otomobilin sürücüsü Murat S. (23), bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Murat S'nin kullandığı araç önce yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çok sayıda ağacı deviren araç kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki ile 30 yaşındaki kızı 'ya çarptı. Hızını alamayan araç, ancak park halinde bulunan 35 NS 761 plakalı araca çarparak durabildi.

GÖZALTINA ALINDI
Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Kaza sonrası anne Selma Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Elif Topçu (30) ise ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ambulansıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Elif Topçu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Murat S. yönetimindeki aracın son hali ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
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