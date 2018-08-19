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Mucize doğum

12 yıl boyunca insülin kullanan izmirli , 2013 yılında oldu. Mucizevi şekilde 38 yaşında doğum yapan Koç, riskli gebelik sürecinin ardından kızını kucağına aldı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Mucize doğum
İzmirli bankacı , uzun yıllar voleybol oynadı, yaşadığı yorgunluğu, halsizliği hep yoğun spor yapmasına bağladı. Aldığı kiloların, çok sık su içmesinin nedeninin, spor yorgunluğundan değil, şeker hastalığından olduğu 2006 yılında ortaya çıktı. 26 yaşındayken Tip 1 diyabet tanısı konulan Gözde Gül Koç, babasının rahatsızlığının da peşinden gelmesiyle tüm sağlık sorunlarını üzüntüsüne bağladı.

ÇOK MUTLUYUZ
Şikayetlerinin psikolojik olduğunu düşünen Koç'a, Nisan 2013'te böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Bir ay diyalize giren, ardından 9 ay kadar evde periton diyaliz yapan Koç, Ocak 2014'te ağabeyi Mustafa Gül'den (40) nakledilen böbrekle yeni bir hayata başladı. Kötü günleri geride bırakan Koç, nakilden bir yıl sonra mali müşavir (42) ile evlenerek yaşamında yeni bir sayfa açtı. Koç, annelik konusunda 'ileride pişman olur muyum olmaz mıyım' diye düşünürken, hamile kaldı. Hem diyabet hastası, hem de böbrek nakilli anne adayı Koç, İzmir Kent Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. 'e başvurdu. Koç, Prof. Dr. Demir'in kontrolünde, tüm öneri ve uyarılara harfiyen uyarak doğuma hazırlandı. Hamileliğin 7 ayını sorunsuz geçiren Koç, 30 Temmuz'da sezaryenle kızı Nehir'i dünyaya getirdi. 35 haftalık 2 kilo 590 gram ağırlığında, 48 santimetre boyunda doğan Nehir, Gözde ve Turgut Koç çiftine mutlulukların en büyüğünü yaşattı. Koç, "Rahat geçti hamileliğim, ama çok dikkatli hareket ettim, kurallara uydum. Ardından hamilelik ve doğum geldi. Doktorlarıma minnettarım, sonsuz mutluyum" dedi. Öte yandan Prof. Dr. Namık Demir ise, yapılan kadınların hemen hemen yarısının doğurganlık çağında olmalarına karşılık, bu kadınlar arasında gebe kalanların oranının yüzde 2-5 arasında değiştiğini söyledi.
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