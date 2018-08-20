Susuzluk isyanı

BALIKESİR'DE
Ayvalık ilçesinin merkez mahallelerinden Yenimahalle
, susuzlukla savaş veriyor. Musluklarından 3 gündür bir damla su akmadığını dile getiren mahallelinin imdadına Ayvalık Belediyesi gönderdiği 15 tonluk su tankeriyle yetişti. BASKİ Ayvalık Şube Müdürü İskender Çavdar ise, Ayvalık'ın su rezervlerinin bulunduğu Altınova Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen ana su borularından birinde meydana gelen patlak nedeniyle 1 buçuk günden bu yana Yenimahalle'nin üst kotlarında bulunan sokaklara su verilemediğini ama bünyesindeki ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Çavdar, "Takdir edersiniz ki; kış sezonunda 70 bin civarında bir nüfusa sahip Ayvalık'ta, yaz mevsiminde olduğumuz bu günlerde nüfus 500 bin civarındadır. Muhtemelen bu gece Yenimahalle'nin üst kotlarında kalan bölgelere de su ulaşmış olacaktır. Endişeye mahal yoktur" diye konuştu.