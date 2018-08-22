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Havadan denetim

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Havadan denetim
İZMİR ve özellikle de Çeşme ilçesi başta olmak üzere Seferihisar, Urla, Foça, Dikili ilçeleri adeta tatilcilerin akınına uğradı. Emniyet Müdürü 'ın talimatıyla, bayram tatili boyunca ekipler yerden sürdürdükleri denetimleri havadan da yapılıyor. Helikopter havadan, kurban satış yerleri, mezarlıklar, şehitlikler, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde görev yapan ekipleri havadan izledi. Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı da bu bölgelerde görevli ekipleri yönlendirdi. Havadaki denetimin ardından açıklama yapan Arif Aysun, İzmirliler başta olmak üzere tüm tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Halkımızın güvenli bir tatil yapması içini görev başındayız" dedi.
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Havadan denetim
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