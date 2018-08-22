Havadan denetim

İZMİR
ve özellikle de Çeşme ilçesi başta olmak üzere Seferihisar, Urla, Foça, Dikili ilçeleri adeta tatilcilerin akınına uğradı. İzmir
Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
'ın talimatıyla, bayram tatili boyunca ekipler yerden sürdürdükleri denetimleri havadan da yapılıyor. Helikopter havadan, kurban satış yerleri, mezarlıklar, şehitlikler, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde görev yapan ekipleri havadan izledi. Trafikten Sorumlu İl Emniyet
Müdür Yardımcısı Arif Aysun
da bu bölgelerde görevli ekipleri yönlendirdi. Havadaki denetimin ardından açıklama yapan Arif Aysun, İzmirliler başta olmak üzere tüm tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Halkımızın güvenli bir tatil yapması içini görev başındayız" dedi.