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İmar barışında dolandırılmayın

Giriş Tarihi: 25.8.2018
İmar barışında dolandırılmayın

ÖZEL bir kanalda Arda Küçükerciyes ve Nihat Delibaşı'nın birlikte hazırlayıp sunduğu "Gayrimenkulden" programına katılan Avukat Arsin Demir, ları imar barışı konusunda aydınlattı. Vatandaşları imar barışı dolandırıcılarına karşı uyaran Demir, "Vatandaşlara, bize 10 - 15 bin lira verin, sizin evinizi kayıt altına aldırıyoruz. Biz her şeyi hallediyoruz diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı istismar eden, zarar veren yapılar, imar barışı dolandırıcıları türedi. Vatandaşlarımız dikkat etsin" dedi.

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İmar barışında dolandırılmayın
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