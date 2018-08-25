İmar barışında dolandırılmayın

ÖZEL bir kanalda Arda Küçükerciyes ve Nihat Delibaşı'nın birlikte hazırlayıp sunduğu "Gayrimenkulden" programına katılan Avukat Arsin Demir, vatandaşları imar barışı konusunda aydınlattı. Vatandaşları imar barışı dolandırıcılarına karşı uyaran Demir, "Vatandaşlara, bize 10 - 15 bin lira verin, sizin evinizi kayıt altına aldırıyoruz. Biz her şeyi hallediyoruz diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı istismar eden, zarar veren yapılar, imar barışı dolandırıcıları türedi. Vatandaşlarımız dikkat etsin" dedi.

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