‘Seninle Başım Dertte’ müzikali Ege’ye geliyor

İlk gösterimi 21 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen "Bir Selami Şahin Müzikali: Seninle Başım Dertte" Ege'de müzikseverlerle buluşuyor. 26 Ağustos - Bodrum Antik Tiyatro, 28 Ağustos-Kuşadası, 30 Ağustos-Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan müzikalin başrollerinde Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimler var. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarından oluşan Bir Selami Şahin Müzikali ' Seninle Başım Dertte ' izleyiciye 80'li yılların rengarenk, eğlenceli ve bir o kadar romantik dönemine götürüyor. Ayrıca Yeşilçam filmlerine bir saygı niteliğinde olan Bir Selami Şahin Müzikali ' Seninle Başım Dertte ' Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarından oluşan müzikal olma özelliğini de taşıyor. Sahnelendiği günden itibaren seyircilerden büyük beğeni almış olan "Bir Selami Şahin Müzikali: "Seninle Başım Dertte " oyuncuları ile Egeli Sabah olarak bu büyük Ege buluşmasından önce bir araya geldik ve müzikal hakkında konuştuk.

LIDER ŞAHIN: İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta 20 Temmuz'da görkemli bir gala yaptık ve çok güzel geçti. Harika bir katılım vardı. 2500 kişinin izlediği bir gece oldu. Seyircinin enerjisi inanılmazdı. Orada müzikalimizin ilk gösterimini yaptık. Ağustos 17'sinde Antalya ve 18'inde Alanya ile devam ettik. Şimdi Ege'de izleyici ile buluşacağız. Ege'yi çok seviyorum ve müzikalimizi Ege izleyicisi ile buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Sahneyle iç içe ve sürekli iletişimde olan Ege seyircisi umarım uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz projemizi beğenir. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarından müzikal yapılıyor. Benim ilk oyunculuk deneyimim. Müzikal için özel dersler aldım. Babamın şarkılarını sahnede hikâye eşliğinde seslendi- riyor olmaktan çok mutluyum.

TOPRAK SAĞLAM: Türkiye'de yapılmamış, yaşayan bir bestecinin eserlerinden oluşan ilk müzikal. Her şeyden önce hayalim olan, kendimi hep görmek istediğim noktadayım. Harika bir ekip, dev bir prodüksiyon. Turne çok iyi başladı, izleyicilerden aldığımız tepkilerden çok memnunuz. Devam ediyoruz, herkesi unuttuğumuz duyguları, saf bir aşkı izlemeye bekliyoruz.

HAKAN ALTINER: Seninle Başım Dertte Müzikali üç yıllık bir proje. Üç yıldan beri çok uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. Ama inanıyorum ki şu an da Türkiye'de bu zamana kadar yapılmamış bir müzikal gerçekleşti. Yaşayan ünlü bir bestecinin şarkılarının farklı bir konu içerisine adapte edilmesiyle oluşturulan bu müzikalde önemli isimler yer alıyor. Bunların başında Lider Şahin, Toprak Sağlam, Suna Keskin, İsmail Düvenci, Burçin Bildik ve Elhan Tok geliyor. Tatlı, keyifli bir Yeşilçam öyküsünü 23 tane birbirinden güzel Selami Şahin şarkısıyla izlemek için herkesi müzikalimize bekliyoruz.

SUNA KESKIN: Turneye çok keyifli ve güzel başladık. İstanbul'da da harika bir oyun oynadık. Güzel seslerden, güzel bir konuyu seyirciye ulaştırmak çok keyifli oldu bizim için. 50 kişinin bir arada uyum sağlaması çok güç bir iş. 10 veya 20 kişilik kadrolarla çalışırsın ama bu kadro geniş bir kadro ve zor bir işi başardık. Bu işin üstesinden gelmek o kadar kolay değil. Turnemize Akdeniz'den başladık. Çok güzel tepkiler aldık. Gelenler mutlu olarak ayrılıyor buradan ve güzel yorumlar alıyoruz. Şimdi sırada Ege var. Sabırsızlıkla izleyici ile buluşmak için bekliyorum. Bu benim için başka ve değişik bir kulvar. O nedenle bu yaşta böyle bir müzikalde yer almak hoşuma gidiyor.

İSMAIL DÜVENCI: Selami Şahin'in hayattayken kendi şarkılarından yapılan bir projeyi gözleriyle görmesi beni çok mutlu etti. Harika bir ekibiz. Selami Bey'in konserlerindeki ekibin uyumu ve onların disiplini bize de yansıdı. Dolayısıyla sevgili Suna'cığımın dediği gibi 45 yıl sonra yine birlikte sahnedeyiz. Ben 45 yıl öncesine gittiğimdeki enerjiyi hissettim hala da devam ediyor. Turnede olmamız ise ayrı güzel.