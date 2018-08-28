Zeytinlik sevinci

Egeli Sabah'ın 'Zeytinime dokunma' haberi ses getirdi. Seferihisar Belediyesi'nin kurulumuna öncülük ettiği güneş enerjisi kooperatifine 29 yıllığına kiraladığı köy tüzel kişiliğine ait Çamtepe köyündeki 20 dönümlük zeytinlik, Sabah Egeli'nin etkili yayınları sayesinde zeytinlik olarak kaldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, daha önce söz konusu araziye 'Güneş enerjisi üretim tesisi yapılabilir' yönünde verdiği olumlu görüşü Seferihisar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet Şenel'in yaptığı itiraz üzerine tekrar değerlendirip iptal etti. İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen imzası ile Şenel'e gönderilen yazıda 3573 sayılı Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanuna atıfta bulunularak; "Söz konusu araziye güneşten elektrik üretimine yönelik tesis kurulması uygun görülmemiştir" dendi.

TOP BAŞKAN SOYER'DE

İl Müdürlüğünün daha önce verdiği olumlu görüşü iptal etmesi, zeytinliğin gerçek sahibi olan Çamtepe Köyü sakinleri arasında da büyük sevinç yarattı. Seferihisar Belediye Meclisinin Bağımsız üyesi Mehmet Şenel il müdürlüğünün iptal kararının sevindirici olduğunu belirterek, "Bundan sonra top Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'de" dedi. "Her ne kadar 'olur' iptal olduysa da ilçe belediyesince söz

konusu zeytinliği güneş enerjisi kooperatifine 29 yıllığına yıllık bin lira iz bedelle kiralanmasına olanak tanıyan meclis kararı halen daha yürürlükte" diyen Şenel, "Yaşanan son gelişmenin ardından sayın başkan kendisine yakışanı yapıp İl Özel İdaresinin kapatılması ile birlikte ilçe belediyesine geçen zeytinliği gerçek sahiplerine, köylümüze iade etmeli" diye konuştu. Köy sakinleri de karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Soyer'e, "Zeytinliği kooperatife değil köylüye kiralayın" çağrısında bulundu. Egeli Sabah'a açıklamalarda bulunan Çamtepe Köyü Muhtarı Halil Dikmen ise; "Biz o zeytinleri köy halkı el ele vererek kendi ellerimizle imece usulü diktik. Aradan geçen süreçte de gözümüz gibi baktık. Gelin o zeytinliği güneş enerjisi kooperatifine değil aynı koşullarla Çamtepe köyü sakinlerine kiralayın. Zaten vere vere köylünün elinde bir şey kalmadı" dedi.