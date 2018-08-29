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Kupalar müzeye gerı döndü

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Kupalar müzeye gerı döndü
1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a ait olan ve çöpe atılmasının ardından, 10 adet kupayı bulan 75 yaşındaki , kupaları alarak evine götürdü ve saksı olarak kullandı. Akkonakspor'un yöneticisi Hakan Karaca, yanında amatör futbolcu Osman Bağcı ile akrabası olan Hüseyin Yılmaz'ın evine gitti. Kupaları fark eden Karaca, üzerindeki yazıları okuyunca kupaların Denizlispor'a ait olduğunu anladı. Aralarında iki şampiyonluk kupasının da bulunduğu 10 kupayı alan Karaca ile Bağcı, Denizlispor tesislerine götürdü. Başkan Yardımcısı Taner Atilla'ya teslim edilen kupalar müzede raflara yerleştirildi. Atilla, Bağcı'ya ayakkabı, forma ve bilet hediye etti.
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Kupalar müzeye gerı döndü
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