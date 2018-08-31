İzmir’deki gözde liseler kontenjanlarını doldurdu

LGS'DE 2. nakil tercih başvuruları sonuçlarına göre İzmir'de bulunan ve nitelikli olan 77 Anadolu lisesinin kontenjanları yüzde 100 doldu. Sonuçlara göre, öğrencilerin ilk tercihi İzmir Fen Lisesi, Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve Atatürk Lisesi oldu. İzmir Fen Lisesi 457 puanla öğrenci alırken, hiç boş kontenjanı kalmadı. İzmir'de öğrencilerin tercih ettiği ikinci okul ise Buca'daki İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi oldu. Burası da 435 puanla öğrenci aldı. İzmir'in gözde okulları arasında yer alan ve Anadolu lisesi eğitimi verilen Atatürk Lisesi de 418 puanla öğrencilere yeni dönem için kapılarını açtı. Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Eğitim Sekreteri Barış Çam, "İzmir'de öğrenciler genel olarak okullara yerleşti. Bazı Anadolu liselerinde ikili eğitime geçme durumu bulunuyor. Yapılan kontenjan artırımı az da olsa sorunu çözdü" dedi. 3'ncü nakil tercih başvuruları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

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