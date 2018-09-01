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Aliağa ve Foça’da kirliliği

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Aliağa ve Foça’da ham petrol kirliliği
İZMİR'IN Aliağa İlçesi'nde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle sahiline ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu. Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerden numune aldı. Öte yandan geçtiğimiz gece Aliağa Limanı'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle para cezası kesildiği öğrenildi.
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Aliağa ve Foça’da ham petrol kirliliği
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