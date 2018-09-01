Aliağa ve Foça’da ham petrol kirliliği

İZMİR'IN Aliağa İlçesi'nde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol
sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça
sahiline ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu. Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerden numune aldı. Öte yandan geçtiğimiz gece Aliağa Limanı'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle para cezası kesildiği öğrenildi.