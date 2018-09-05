Başkan Kafaoğlu’ndan ortak değer vurgusu

BALIKESIR'DE 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Uluslararası Türk Kültürü
ve Medeniyeti Kongresi" için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
13,5 milyon metrekareyi kapsayan Türk coğrafyasında yaklaşık 400 milyona yaklaşan bir nüfusunun varlığına dikkat çekti. Böylesine bir kongreyi tertip eden bütün kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerini ileten Başkan Kafaoğlu, "Lisanlar, lehçeler farklı olsa da ortak alfabe oluşturmaya doğru gitmemiz lazım. Belki ortak bir para birimine geçmemiz gerekebilir. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan belki de kendi para birimlerimizle Türk dünyasıyla alışveriş yapabiliriz. Ortak değerlerimiz olur. Bizim ortak değerimiz Türklüğümüz, inançlarımız, medeniyetimiz bizi biz yapan değerler" diye konuştu.