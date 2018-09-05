Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Başkan Kafaoğlu’ndan ortak değer vurgusu

Başkan Kafaoğlu’ndan ortak değer vurgusu

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Başkan Kafaoğlu’ndan ortak değer vurgusu
BALIKESIR'DE 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek " ve Medeniyeti Kongresi" için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 13,5 milyon metrekareyi kapsayan Türk coğrafyasında yaklaşık 400 milyona yaklaşan bir nüfusunun varlığına dikkat çekti. Böylesine bir kongreyi tertip eden bütün kurum ve kuruluşlarına teşekkürlerini ileten Başkan Kafaoğlu, "Lisanlar, lehçeler farklı olsa da ortak alfabe oluşturmaya doğru gitmemiz lazım. Belki ortak bir para birimine geçmemiz gerekebilir. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan belki de kendi para birimlerimizle Türk dünyasıyla alışveriş yapabiliriz. Ortak değerlerimiz olur. Bizim ortak değerimiz Türklüğümüz, inançlarımız, medeniyetimiz bizi biz yapan değerler" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Kafaoğlu’ndan ortak değer vurgusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN