Torbalı’da 60 çocuk için sünnet şöleni

TORBALI Belediye
si tarafından 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında geleneksel toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Torbalı Belediyesi ilk etapta mahalle muhtarlıkları ile temasa geçerek çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileleri tespit etti. Daha sonra belirlenen 60 çocuk çocuklar Özel Tınaztepe Hastanesi'nde sünnet ettirildi. Sünnet şöleni Aquapolis'te düzenlenen yemekli eğlence ile noktalandı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez
de eşi Arzu Görmez ile birlikte çocukların ve ailelerin mutluluklarına ortak oldu. İllüzyonistlerin şovlarıyla yer aldıkları, palyaçoların gösteri yaptıkları şölende Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından sünnet çocuklarına kol saati hediye edildi. Başkan Görmez, "Sosyal belediyeciliğin bütün gereklerini yerine getiriyoruz. Çocuklarımız ,gençlerimiz bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Çocuklarımızla gülüyor, onlarla eğleniyor, bu önemli merasimde heyecanlarına ortak oluyoruz. İnşallah damatlıklarını da görürüz" dedi.