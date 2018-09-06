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meclisinden vefa örneği

Giriş Tarihi: 6.9.2018
TTO meclisinden vefa örneği
TORBALI Ticaret Odası Meclisi 6 ay önce vefat eden Baskan Yardımcısı Adnan Öztas'ın ismini çok amaçlı toplantı salonuna verdi. 12 Eylül günü IZTO Baskanı 'in katılımı ile salonun yeni ismi için tören düzenlenecek. Öztas'ın adının bundan böyle saglıgında defalarca toplantılara katıldıgı meclis salonunda yasatılacagını söyleyen Baskanı Abdulvahap Olgun, "Acımız ilk günkü gibi taze. Sevgili Adnan abi benim yol arkadasımdı. 5 yıl boyunca hemen hemen her gün paylasımlarımız oldu. Odamızın binası yapılırken birlikte çok sıkıntılar çektik. Simdi emek verdigi bir binada isminin yasamasını istedik. Bu anlamlı karara imza veren veren meclis üyesi arkadaslarıma tesekkür ediyorum. Adnan Öztas'ı da bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
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TTO meclisinden vefa örneği
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