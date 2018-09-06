TTO meclisinden vefa örneği

TORBALI Ticaret Odası Meclisi 6 ay önce vefat eden Baskan Yardımcısı Adnan Öztas'ın ismini çok amaçlı toplantı salonuna verdi. 12 Eylül günü IZTO Baskanı Mahmut Özgener
'in katılımı ile salonun yeni ismi için tören düzenlenecek. Öztas'ın adının bundan böyle saglıgında defalarca toplantılara katıldıgı meclis salonunda yasatılacagını söyleyen TTO
Baskanı Abdulvahap Olgun, "Acımız ilk günkü gibi taze. Sevgili Adnan abi benim yol arkadasımdı. 5 yıl boyunca hemen hemen her gün paylasımlarımız oldu. Odamızın binası yapılırken birlikte çok sıkıntılar çektik. Simdi emek verdigi bir binada isminin yasamasını istedik. Bu anlamlı karara imza veren veren meclis üyesi arkadaslarıma tesekkür ediyorum. Adnan Öztas'ı da bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.