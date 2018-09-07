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Altınordu’dan, ’a ziyaret

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Altınordu’dan, Binali Yıldırım’a ziyaret
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı 'ı ziyaret etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Altınordu'yu yakından takip ettiğinin altını çizerek, "Altınordu başarılı bir dir. Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, bana göre görevlerin en kutsalıdır. Başkan Seyit Mehmet Özkan'a ben de yürüdüğü bu yolda başarılar diliyorum" dedi. Seyit Mehmet Özkan ise, "Bu ziyaretimizle ülkemizin yerli ve milli projesi Altınordu'nun öz kaynak sistemini kendisine bir kez daha detaylı olarak anlatma fırsatı da elde ettik" diye konuştu.
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Altınordu’dan, Binali Yıldırım’a ziyaret
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