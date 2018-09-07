Balıkesir’de kurtuluş coşkusu tavan yaptı

TÜLÜTABAKLAR ILGI GÖRDÜ

30 Haziran 1920'de işgal edilen, 6 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşan Balıkesir'in Kurtuluş Günü'ndeki ilk etkinlik Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu'nun anıta çelenk koymasının ardından, Atatürk Stadı önündeki törenlere geçildi. Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kurtuluş kutlamasına katılan halkı selamladı. Geçit töreninde, düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu söylenen tülütabaklar canlandırıldı. Tülütabaklar, protokol üyelerinin önünde davul zurna eşliğinde dans etti.

PARAMIZA SAHIP ÇIKMALIYIZ

Balıkesır Büyükşehir Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Önce Seyit Onbaşı'nın destan yazdığı Çanakkale Savaşı, ardından alçak düşman işgaliyle harap ve bitap düşen aziz yurdumuz acı içinde kıvranırken, Balıkesir ayağa kalktı ve milli mücadele ateşini yaktı. Ege'de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir'in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir'in Kurtuluş Günü olarak kutluyoruz. Sizler de görüyorsunuz ki günümüzde savaşlar artık sadece topla tüfekle yapılmıyor. Hepimiz uyanık olmak, ülkemize, ekonomimize, Türk Liramıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.