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Midesinden yu çıktı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Midesinden uyuşturucuyu çıktı
'de Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanlar Caddesi'nde durumundan şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istediği kişinin parktaki bir ağacın altında kıvranmaya başlaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, uyruklu Y.S'nin (27) madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini de olay yerine çağırdı. Zanlının hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde taşıdığı anlaşıldı. Zanlının midesinden istifra yoluyla ve dışkısından siyah elektrik bandına sarılmış kapsül halinde metamfetamin maddesi çıktı. Toplam 198 gram ağırlığında uyuşturucuyu midesinde sakladığı belirlenen zanlı, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Midesinden uyuşturucuyu çıktı
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