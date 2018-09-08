Büyükşehir”den itiraf gibi açıklama

BÜYÜKSEHIR
Belediyesi'ne tepkiler çıg gibi büyürken belediye günler süren sessizligini nihayet bozdu. Büyüksehir'den itiraf gibi açıklama geldi. 2000 yılında insa edilen kolektörlerin nüfus artısına baglı olarak zaman zaman yetersiz kaldıgına dikkat çeken belediye böylece dolaylı da olsa evsel atıkları arıtmadan denize desarj ettigini bir nevi kabul etmis oldu. Basın organlarına geçilen yazılı açıklamada, "2000 yılından önce projelendirilen Büyük Kanal'ın belirli bölümleri, artan nüfusun ihtiyacını karsılayamaz hale geldi. IZSU bu nedenle, projenin belirli noktalarında kapasite artırımına gitti ve gitmekte. Yine 2000 yılından önce projelendirilen Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki kolektör hattının kapasitesi de, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya basladı. Bunun üzerine IZSU, Güzelyalı Hava Egitim Komutanlıgı ile Konak Pier
arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti" denildi.