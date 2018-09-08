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Evlerimizin içi lağım kokuyor

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Evlerimizin içi lağım kokuyor
SAHİL boyunca çay, kahve ve mısır gibi ürünler satarak geçimini sağlayan Mustafa Çevik, kötü koku yüzünden vatandaşların de durmak istemediğini ve bu durumun kendisinin işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Lütfi Bilgen, " semtinde oturuyorum. Gündüz vakti balkonumun kapısını açamadım. Evimin içine kadar giren bu koku hem beni hem de ailemi rahatsız etti" dedi. Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında balık tutan 35 yaşındaki Mehmet Üner, sahil boyunca kötü kokuyu duyduğunu, kokudan duramadıklarını söyledi. 'e sürekli tatil için gelen Harun Kaya (36) da geceleri kaldığı otelin camını kokudan dolayı açamadığını belirtti. Ayşe Kuyucu, "Artık İzmir'de kötü koku solumak istemiyoruz. Yetkililerin bir an önce görevlerini yapmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.
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Evlerimizin içi lağım kokuyor
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