İZMIR'IN
Karabağlar İlçesi'ne bağlı Eskiçamlık Bölgesi'nde meydana gelen kaza
da bir restoranda yemeklerini yiyen 3 kişi, daha sonrada çay içerek sohbet ediyordu. Bu sırada hızla gelen bir otomobil restorana daldı. Masada oturanlar gürültüyü fark etti, ancak kafasını bile çeviremeden gelen araç bu kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diğer 2 kişiyse oturduğu masayla birlikte metrelerce sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi, ne olduğunu anlayamadı ve adeta şoka girdi. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.