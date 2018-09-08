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Otomobil restorana daldı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Otomobil restorana daldı
İZMIR'IN Karabağlar İlçesi'ne bağlı Eskiçamlık Bölgesi'nde meydana gelen da bir restoranda yemeklerini yiyen 3 kişi, daha sonrada çay içerek sohbet ediyordu. Bu sırada hızla gelen bir otomobil restorana daldı. Masada oturanlar gürültüyü fark etti, ancak kafasını bile çeviremeden gelen araç bu kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diğer 2 kişiyse oturduğu masayla birlikte metrelerce sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi, ne olduğunu anlayamadı ve adeta şoka girdi. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Otomobil restorana daldı
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