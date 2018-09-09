Kınık’ta hasat festivali zamanı

İZMİR'İN
Kınık İlçesi'nde ilki geçen yıl yapılan Hasat Festivali'nin ikincisi bugün başlıyor. Festivalde bugün Canım Türkiyem marşını yazarı Kınık'lı sanatçı Fırat Tanır, yarın ünlü Klarnet virtoüzü Hüsnü Şenlenderici Ferhat Göçer ile sahne alacak. 11 Eylül Salı günü Ankaralı Ayşe Dinçer, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Koray Avcı 13 Eylül
Perşembe günü Demet Akalın
sahne alacak. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Geniş kapsamlı gerçekleştireceğimiz Hasat Festivali ile hem çiftçilerimizin yorgunluklarını atabileceği hem de yöresel ürünlerin tanıtılacağı stantlar ile ilçemizin tanıtımını sağlayacağız. Tüm vatandaşları İzmir
'in Kurtuluş günü olan 9 Eylül günü başlayıp ilçemiz Kınık'ın kurtuluş günü olan 13 Eylül'de bitecek olan Hasat Festivalimize bekliyorum" dedi.